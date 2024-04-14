الجارحى: إيران دخلت على الخط حتى تفرض نفسها كقوة إقليمية

أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم الجارحي، طبيعة المشهد بعد هجوم إيران علي إسرائيل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التحذيرات المصرية السابقة في محلها وإيران دخلت على الخط حتى تفرض نفسها كقوة إقليمية.

وأضاف أن الهجوم يُعتبر هزيمة لمنظومة الصواريخ الإيرانية التي كانت تهدد بها دول المنطقة، معتبرًا أن الهجوم كان بمثابة تأكيد لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت منه الرد على مقتل سليماني.

وأشار إلى أن إيران ساعدت إسرائيل على الإفلات من الضغوط الغربية والأوروبية والدولية الكبيرة حول قطاع غزة، مطالبًا إيران ومحور المقاومة بالتخلي عن سقف تطلعاتها الكبيرة بشأن تهديد إسرائيل وإزالتها من الوجود.