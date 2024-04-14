الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

جوجل تتيح أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعى

جوجل
جوجل

أعلنت جوجل عزمها إتاحة أدوات تعديل الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمزيد من مستخدمي خدمة الصور Google Photos دون الحاجة إلى اشتراك مأجور.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أنه بدءًا من منتصف مايو المقبل، ستتيح تلك الأدوات لمزيد من مالكي أجهزة أندرويد وiOS وكروم بوك وفق شروط محددة.

وستتوفر تلك الأدوات في أجهزة كروم بوك بلس بنظام ChromeOS إصدار 118 فما أحدث مع وجود 3 جيجابايت مع الذاكرة العشوائية على الأقل، كما تتطلب وجود نظام أندرويد 8 أو iOS 15 فما أحدث في أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد.

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