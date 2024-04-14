الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يرفض رصد مكافآت مضاعفة للاعبين فى مباراة قمة دورى نايل

الزمالك
الزمالك

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة رصد مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي غدًا الإثنين على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الغد على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن الإدارة رفضت فكرة رصد أي مكافآت مضاعفة للاعبين وفضلوا التعامل مع اللقاء بشكل طبيعي لعدة أسباب وعلى رأسها خسارة الزمالك لقمة الكأس الأخيرة وضرورة تحقيق الانتصار في مواجهة الغد لرد الاعتبار بعيدًا عن أي حوافز للاعبين.

كما يرغب مسئولو الزمالك في توفير كل المكافآت للكونفدرالية بعدما وصل الفريق للدور نصف النهائي وباتت هي البطولة الأقرب للفريق في الوقت الحالي إلى جانب ابتعاد المنافسة على بطولة الدوري مع الأهلي بعد النتائج السلبية التي تحققت في وقت سابق.

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