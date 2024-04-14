الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. هجوم باليستى على قاعدة جوية إسرائيلية فى صحراء النقب (فيديو)

صاروخ بالستي
صاروخ بالستي

أظهرت مقاطع فيديو هجوما باليستيا على قاعدة جوية إسرائيلية فى صحراء النقب، حيث أ️فادت القناة 12 الإسرائيلية، بإصابة 7 صواريخ إيرانية قاعدة رامون الجوية في صحراء النقب.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في النقب "بنجاح".

وأضافت "إرنا": "استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر، حيث كانت هذه القاعدة الجوية التي تم استهدافها في النقب منطلقًا للهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

كما قال بيان للحرس الثوري الإيراني أنه "قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي ودمرها بنجاح".

وأضاف البيان أن "قوات ورجال الحرس الثوري ردوا على جرائم الكيان الصهيوني وهاجموا الأهداف العسكرية المهمة للجيش الصهيوني الإرهابي".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: “أي تهديد من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني صادر من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب ومتبادل من إيران تجاه مصدر التهديد”.

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله