عاجل.. هجوم باليستى على قاعدة جوية إسرائيلية فى صحراء النقب (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو هجوما باليستيا على قاعدة جوية إسرائيلية فى صحراء النقب، حيث أ️فادت القناة 12 الإسرائيلية، بإصابة 7 صواريخ إيرانية قاعدة رامون الجوية في صحراء النقب.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في النقب "بنجاح".

وأضافت "إرنا": "استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر، حيث كانت هذه القاعدة الجوية التي تم استهدافها في النقب منطلقًا للهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

كما قال بيان للحرس الثوري الإيراني أنه "قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي ودمرها بنجاح".

وأضاف البيان أن "قوات ورجال الحرس الثوري ردوا على جرائم الكيان الصهيوني وهاجموا الأهداف العسكرية المهمة للجيش الصهيوني الإرهابي".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: “أي تهديد من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني صادر من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب ومتبادل من إيران تجاه مصدر التهديد”.