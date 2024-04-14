إسرائيل تضع الجولان ونفاتيم وديمونة وإيلات فى حالة تأهب

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة وكذلك نفاتيم وديمونة وإيلات في حالة تأهب تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وأمر السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

ونفاتيم هي موقع قاعدة جوية إسرائيلية، وتملك إسرائيل مفاعلا نوويا في ضواحي ديمونة، وإيلات هي ميناء جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وقد تعرضت لهجمات متكررة شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري ليل السبت بأن المتمردين الحوثيين أطلقوا مسيّرات باتجاه إسرائيل، تزامنًا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، منذ قليل، أن الحرس الثوري شن هجومًا "واسعًا بمسيرات وصواريخ" في اتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بسبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.