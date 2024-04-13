برامج «المتحدة».. رحلة نورانية فى عالم التصوف للرد على الشبهات و«الخرافات»

خلال النصف الثانى من شهر رمضان، خاضت الإعلامية الكبيرة قصواء الخلالى رحلة نورانية مميزة من خلال برنامجها «مملكة الدراويش»؛ تناولت خلاله عالم التصوف ورسائله وأبرز رموزه وتاريخه، بالإضافة إلى معلومات موثقة عن آل البيت فى مصر.

البرنامج تناول الرحلة الروحية لعدد من العلماء الأجلاء وكبار المتصوفين، مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى مصر د. عبدالهادى القصبى، الذى ذكر تفاصيل لأول مرة عن التصوف، وأشاد فى حديثه بالدور الكبير للشركة المتحدة فى تقديم كل ما يزيد من وعى المواطن.

وقدمت «الخلالى» حلقات مع الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى تحدث عن التصوف والرحلة الروحانية للمسلم، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

كما حلّ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ضيفًا على البرنامج، بالإضافة للدكتور أسامة الأزهرى، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، والشيخ عبدالعزيز الشهاوى، شيخ الشافعية فى مصر، وعدد كبير من رموز الطرق الصوفية وقراء القرآن الكريم، وعلماء الدين.