برامج «المتحدة».. لقاءات حصرية مع النجوم الأكثر شعبية بشكل أكثر إبهارًا

قدمت الإعلامية فاطمة مصطفى موسمًا جديدًا من برنامج «الراديو بيضحك»، على «الراديو ٩٠٩٠» ومنصة «واتش إت»، بعد النجاحات الكبيرة التى حققها خلال السنوات الماضية، سواء فى الشهر الكريم أو على مدار العام، حيث استضافت كبار النجوم الذين يفضلهم الجمهور.

وسجلت «فاطمة» للراديو وصوّرته على طريقة البرامج لمنصة «واتش إت» بشكل مبهر ينافس الفضائيات، والمحتوى الذى قدمته مع كبار النجوم جعلها تنتصر على عدد من الفضائيات العربية، عبر برنامج حوارى مختلف قريب من الجمهور، وحرصت على أن تكون الحلقات مع كبار نجوم الصف الأول، كما اعتمدت على النجوم الأكثر شعبية وقربًا من الجمهور.

وفى الموسم الجديد من «الراديو بيضحك»، الذى تصدر قوائم الترند، استضافت «فاطمة» عددًا من النجوم، منهم الفنان أحمد العوضى الذى تحدث عن مسلسله الجديد «حق عرب»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، وتطرق للكثير من الأمور المهنية والحياتية.

وكانت من أهم حلقات الموسم فى كل البرامج الرمضانية حلقة النجم الكبير «كريم عبدالعزيز»، الذى تحدث عن الكثير من تفاصيل العمل الرمضانى الأضخم خلال رمضان المنتهى «الحشاشين»، وكانت الحلقة بمشاركة المخرج بيتر ميمى، وحققت نسب مشاهدات غير مسبوقة.

ومن الحلقات المميزة، أيضًا، خلال الشهر الكريم حلقة النجم الكبير ياسر جلال، الذى تحدث عن مسلسله الجديد «جودر»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامى الرمضانى المنتهى، وتحدث عن اهتمام الشركة المتحدة بتقديم أعمال ضخمة ومميزة للغاية، ودعمها حتى الوصول للشكل المطلوب للأعمال الرمضانية، كما تحدث عن كيف وصلت الدراما المصرية إلى المقدمة من جديد.

وهناك حلقة أخرى حققت نجاحًا فارقًا، وهى حلقة عصام عمر وأحمد داش، بطلى مسلسل «مسار إجبارى»، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال الشهر الكريم، كذلك حلقة الفنان حمادة هلال، الذى تحدث عن تفاصيل حياته المهنية كممثل ومطرب.

وتميزت جميع حلقات البرنامج بالتفاهم الكبير والاحترام المتبادل بين مقدمة البرنامج وضيوفها، ما ظهر فى شكل الحوار وسلاسته.