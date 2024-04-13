محمد قدرى: فيلم "شقّو" أظهر التناغم الكبير بين محمد ممدوح وأمينة خليل

قال محمد قدري، رئيس قسم الفن بجريدة "الدستور"، إن فيلم العيد "شقّو" أظهر التناغم بين أبطال العمل محمد ممدوح وأمينة خليل.

وتابع: "مُشاركة يسرا مع 4 نجوم في بطولة فيلم "شقّو"، تُحسب لها".

تعاون أمينة خليل ومحمد ممدوح

وأكد قدري خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن فيلم "وش في وش" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح كان من أنجح الأفلام السينمائية في عام 2023.

“شقو”

حقق فيلم "شقّو" بطولة النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح، إيرادات كبيرة فى ثانى أيام عبد الفطر المبارك، حيث انطلق عرضه فى السينمات يوم الثلاثاء الماضي، ونجح في تصدر شباك التذاكر محققا 17 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات.

قصة فيلم العيد "شقّو"

يشار إلى أن فيلم "شقّو"، مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقّو" فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم "شقّو"

"شقّو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقّو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.