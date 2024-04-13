209 جنيهات للعبوة.. زيادة جديدة في سعر كانز التربو بيبسي وكوكاكولا

زيادة جديدة في سعر كانز بيبسي وكوكاكولا أبريل 2024 بعد أن قررت شركة بيبسي كولا مصر، التابعة لبيبسيكو العالمية وشركة كوكا كولا رفع أسعار بيبسي كانز اليوم، وفقًا لمنشور تم تداوله ليصل سعر الكانز لـ12 جنيهًا داخل المحال التجارية والتجزئة.

زيادة جديدة في سعر كانز بيبسي وكوكاكولا 5 جنيهات

وشهدت أسواق ومحلات تجارية خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا في أسعار عبوات بيبسي وكوكاكولا الصغير المسماة التربو ومنها سعر بيبسي كانز عبوة حجم 320 إلى 330 مل وبلغ سعر 11.75 جنيه.

أسعار عبوات صناديق بيبسي كولا

كما بلغ سعر بيبسي عبوة كانز عبوة 250 ممل 10.75 جنيه في الأسواق اليوم السبت، بينما تم رفع سعر عبوة بيبسي 1.5 لتر بما يقارب 5 جنيهات لتصل إلى 30 جنيهًا بدلًا من 25.

وأكد عدد من تجار السوق المحلية ارتفاع سعر الصندوق 6 عبوات إلى 178 جنيهًا، بينما تم رفع سعر عبوة بيبسي 2.5 لتر بلاستيك إلى 35 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات عن الأيام القليلة الماضية قبل عيد الفطر.

ارتفاع سعر صندوق عبوات بيبسي كولا

وأوضح منشور منتشر صعود أسعار عبوات وصناديق بيبسي كولا إلى 209 جنيهات، في أكبر زيادة أسعار من الشركة على الإطلاق على هذه الأصناف خلال الفترة الأخيرة فى نهاية شهر رمضان.

ارتفاع أسعار صناديق عبوات بيبسي كولا وكوكا كولا

أكد عدد كبير من تجار التجزئة والجملة إرتفاع أسعار صناديق عبوات بيبسي كولا وكوكا كولا عن الأيام القليلة الماضية واليوم السبت للعبوات الصغيرة، وذلك رغم حملات المقاطعة وتوجه مختلف الشركات في مصر لخفض أسعارها بعد إنخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأعلنت الغرف التجارية نهاية مارس الماضي آلية خفض أسعار السلع، وتوعدت المخالفين بعقاب بالحبس حال ثبوت التلاعب بالأسعار وتحقيق مكاسب أعلى من مستوى السوق بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية المصرية.