"واتساب" يحصل على برنامج chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعى

تُجري Meta اختبارًا لدمج روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمى "Meta AI" في تطبيق WhatsApp.

ما هو الجديد؟

سيتمكن مستخدمو WhatsApp من التفاعل مع روبوت الدردشة Meta AI مباشرةً داخل التطبيق.

سيتوفر روبوت الدردشة باللغة الإنجليزية في البداية.

يتم طرحه حاليًا في بلدان مختارة ومجموعة محدودة من المستخدمين.

ما الذي يمكن لـ Meta AI chatbot فعله؟

لم يتم الكشف عن جميع قدرات روبوت الدردشة Meta AI، لكن من المتوقع أن يتمكن من:

الإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات.

تنفيذ المهام مثل حجز المواعيد أو طلب الطعام.

مساعدة المستخدمين في استخدام WhatsApp.

ما هي الفوائد؟

يمكن أن يوفر روبوت الدردشة Meta AI للمستخدمين تجربة WhatsApp أكثر سهولة وفعالية.

متى سيتوفر Meta AI chatbot للجميع؟

لم تعلن Meta عن تاريخ محدد لإطلاق روبوت الدردشة Meta AI على نطاق واسع.