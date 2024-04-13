أيمن محسب: الاقتصاد وبناء الإنسان على رأس أولويات الولاية الجديدة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة، والتي أكد عليها خلال خطاب التنصيب وفي كلمته بإفطار الأسرة المصرية، كانت بمثابة تجديد وتأكيد على أولويات العمل الوطني خلال الولاية الجديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادي على رأس أولوياتها، حيث أكد الرئيس السيسي استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستمرار دفع القطاعات الإنتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تحقيق نهضة غير مسبوقة

وقال مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إن الدولة في عهد الرئيس السيسي تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة على مستوى البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير الموانئ، إلى جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز في الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.

بناء الإنسان المصرى

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء على صعيد الصحة أو التعليم أو السكن، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس على بناء الإنسان وأن المواطن البسيط يأتي على رأس أولوياته.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن استمرار مصر في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها مصر في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، والتي ترتكز على مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.