قبل القمة.. جلسات علاج طبيعى لـ"مروان عطية" على هامش مران الأهلى
أدى مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة زد أمس.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت أمس على إستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن في الدوري الممتاز.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.