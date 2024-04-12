استشاري كبد: مصر نجحت بشكل غير مسبوق بعمل خريطة طبية وعلاج فيروس سي

قال الدكتور محمد منيسي استشاري الباطنة والكبد، إن مصر نجحت بشكل غير مسبوق لعمل خريطة طبية وتوفير علاج فيروس سي، وذلك تعليقا على إشادة "الصحة العالمية" بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي بمؤتمر لشبونة.

مصر كانت من أكثر الدول التي تعاني من انتشار لفيروس سي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت أكثر الدول التي تعاني من انتشار لفيروس سي، إضافة إلى وجود مضاعفات عنيفة للمرض، والتي أعدت مشاكل غير مسبوقة في العالم.

وتابع: "مكنش في حلول حقيقية وفي علاجات عالمية وكانت نسب النجاح ضئيلة، ولكن مصر كانت أول من طبق العلاجات الجديدة وده مكنش أمر سهل حيث لابد من وجود قيادة حكيمة ورؤية واضحة وخطة تنفيذية".

تصنيع الدواء بالمصانع المصرية وتوفيره بالمجان في القطاع الحكومي

وواصل: "العمل في البداية كان من خلال 24 مركز ثم بدأوا بعدها في تغطية مصر بالكامل كفئات علمية، تصنيع الدواء بالمصانع المصرية، توفيره بالمجان في القطاع الحكومي، وطرحه في القطاع الخاص بمئات الجنيهات حيث لم يكن مبلغا طائلا في الوقت الذي كان في الخارج بـ 150 ألف دولار للجرعة العلاجية".

واستطرد: "كانت حلول سريعة موجهة برؤية واضحة، وكان لابد لها من عزيمة كبيرة، وتوالت بعدها الجهود من خلال مسح لأكثر من 90 مليون مصري للتأكد من سلامة المصريين، الأمر الذي ساعد على تشكيل خريطة طبية في مصر لتتوالى بعدها خطوات العلاج".