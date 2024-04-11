رويترز: إيران لن تتسرع في ردها على استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، اليوم الخميس، ان إيران لن تتسرع في ردها على استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق.

وأكد مصدر استخباراتي أمريكي، أن رسائل إيران الدبلوماسية أكدت أنها لا تريد تصعيدا عسكريا، كما ان ايران قد تستخدم وكلاءها لشن هجمات على إسرائيل.

واوضح ان إيران أكدت لأميركا أن ردها على إسرائيل لن يكون تصعيديا.

الاحتلال الاسرائيلي مستعدون للدفاع عن البلاد

وقال جيش الاحتلال اليوم الخميس، إنه مستعد للدفاع عن البلاد والرد إذا قررت إيران الرد على غارة جوية قاتلة على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وتحمل طهران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعتقد الجيش الأمريكي أن إسرائيل نفذته، ولم تعلق إسرائيل على ذلك.