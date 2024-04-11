الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رويترز: إيران لن تتسرع في ردها على استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق

ايران واسرائيل
ايران واسرائيل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، اليوم الخميس، ان إيران  لن تتسرع في ردها على استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق.  

وأكد مصدر استخباراتي أمريكي، أن رسائل إيران الدبلوماسية أكدت أنها لا تريد تصعيدا عسكريا، كما ان ايران قد تستخدم وكلاءها لشن هجمات على إسرائيل. 

واوضح ان إيران أكدت لأميركا أن ردها على إسرائيل لن يكون تصعيديا.

 

الاحتلال الاسرائيلي مستعدون للدفاع عن البلاد 

txt

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف ملابسات حادث المطبخ المركزى العالمى

وقال جيش الاحتلال اليوم الخميس، إنه مستعد للدفاع عن البلاد والرد إذا قررت إيران الرد على غارة جوية قاتلة على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وتحمل طهران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعتقد الجيش الأمريكي أن إسرائيل نفذته، ولم تعلق إسرائيل على ذلك. 

إيران إسرائيل مصادر هجوم إسرائيلي القنصلية

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

موعد عيد القيامة المجيد وشم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445.. الإجازات المتبقية في عام 2024

تغيير التوقيت الشتوي.. متى يبدأ التوقيت الصيفي لعام 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا