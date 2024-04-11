الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع للرأي: تراجع حاد في ثقة الإسرائيليين بالحكومة يُهدد فرص استكمال ولايتها

اسرائيل
اسرائيل

أظهر استطلاع للرأي، أن أقلية من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة ستكمل فترة ولايتها (4 سنوات).

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI) ، أن الأغلبية تعتقد أن حماس نجحت في إعادة تركيز الاهتمام الدولي على القضية الفلسطينية.

ويعتقد ثلث المشاركين، أن الحكومة الإسرائيلية ستبقى حتى نهاية فترة ولايتها.

و لم يجد معهد إسرائيل للديمقراطية أي اختلاف كبير بين السكان الذين وصفوهم باليهود الإسرائيليين والعرب الإسرائيليين، حيث قال 36% من المجموعة الأولى و38% من المجموعة الأخيرة أن الحكومة ستستمر لفترة ولايتها.

الإسرائيليون اليهود الذين تم تحديدهم على أنهم من اليمين السياسي - مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته - هم أكثر احتمالا من أولئك الذين على اليسار أو في الوسط أن يتوقعوا أن تكمل الحكومة فترة ولايتها الكاملة، ولكن حتى على اليمين، فإن الأمر لا يتجاوز 44. %. 

٢٤٪؜ من الاسرائيليين يعتقدون ان الحكومة ستستمر 

 

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ويشير الاستطلاع إلى أن ربع اليهود الإسرائيليين (24%) في الوسط السياسي يعتقدون أن الحكومة ستستمر، في حين يعتقد واحد من كل خمسة (19%) من اليسار ذلك.

وتولت حكومة نتنياهو مهامها في نهاية عام 2022. ومن النادر جدًا أن تستمر حكومة إسرائيلية طوال فترة ولايتها دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

أجرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مقابلات مع 755 رجلا وامرأة عبر الهاتف والإنترنت في الفترة ما بين 31 مارس و3 أبريل 2024. 

وأجريت حوالي 606 مقابلة باللغة العبرية و149 مقابلة باللغة العربية. وكان هامش الخطأ في العينة الكاملة 3.65 نقطة.

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