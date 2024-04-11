نصائح تناول الكحك دون زيادة وزن.. استشاري تغذية توضح

قدمت الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح لتناول الكحك بدون زيادة وزن، موضحة أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوي على 200 سعر حراري.

وقالت "نوح" خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، إن الكحك أعلى حلويات العيد في عدد السعرات، يأتي بعده البيتي فور، وأقلهم في السعرات البسكويت.

وأوضحت استشاري التغذية، أنه يمكن تناول جميع المأكولات دون زيادة في الوزن، ولكن الأمر يكمن في تحقيق معادلة بسيطة وهي تناول كميات معتدلة وتنظيم الوجبات على مدار اليوم.

وأضافت "نوح"، أن استهلاك الطعام بكميات كبيرة هو الذي يؤدي لزيادة الوزن، مشيرة إلى أن الاعتدال هو الحل الأمثل للاستمتاع بكل الأطعمة دون معاناة الزيادة في الوزن.