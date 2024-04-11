الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عطلة عيد الفطر تُنعش حدائق الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافى الإفريقى بأسوان

حدائق الرى
حدائق الرى

شهدت حدائق  الرى بالقناطر الخيرية إقبالًا كثيفًا من الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق التى تفتح أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للعيد.

وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، لتفقد محتويات المركز ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب.

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة

الجدير بالذكر أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة التى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق ١٣ فدانا، والمركز الثقافي ٩ أفدنة، والنيل ٨ أفدنة، والبحيرة ٣ أفدنة، والياسمين ٨ أفدنة، والتوفيقي ٣ أفدنة، والزهور ٤ أفدنة، وأبوقردان ٦ أفدنة، والنخيل ٧ أفدنة، وحديقه أ ٥ أفدنة، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كل الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية.

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كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الإفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزًا وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقًا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.

الطبيعة الخلابة الحدائق القناطر الخيرية أسوان المركز الثقافي الأفريقي

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