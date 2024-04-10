الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

صلاة العيد من مسجد
صلاة العيد من مسجد الحصري

صلاة العيد من مسجد الحصري

صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري
صلاة العيد من مسجد الحصري

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