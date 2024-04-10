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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة تملأ الأجواء.. تكبيرات العيد تجمعنا في مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

شهدت ساحات مسجد السيدة زينب إقبالا كبيرا  من المصلين في بهجة وفرحة لأداء تكبيرات وصلاة أول أيام عيد الفطر المبارك.

تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً، وتشهد إقبالا كبيرا  من المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد.

واقامت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎،  لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎، والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل انضباط‎.

 

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بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

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