زيلينسكى: أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد جديد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد، لافتًا إلى أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد"، مؤكدًا أن أوكرانيا تحتاج له إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.