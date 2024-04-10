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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. 14 شهيدًا فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شهداء
شهداء

استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 14 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33،360 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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