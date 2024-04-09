غرف عمليات وخطوط ساخنة.. "التنمية المحلية" تعلن استعدادات عيد الفطر (فيديو)

في إطار الاستعدادات لعيد الفطر، أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استقبال العيد بأبهى صورة، موضحا أن الوزارة قد أنهت أعمال الدهان والتنظيف بمحيط المساجد، وأكملت صيانة الإنارة، مع تأكيده على التواجد الميداني والمتابعة الدقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذكر قاسم خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم تحسين وتطوير الميادين العامة لتعكس الوجه الحضاري للمحافظات، وأشار إلى أن مديريات التموين قد نفذت حملات مكثفة للتحقق من جودة الأغذية في الأسواق، مؤكدًا استمرارية المعارض الثابتة والمتنقلة للملابس ومستلزمات العيد.

أكد قاسم كذلك على الجهود المبذولة لمنع البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة، مع التشديد على رصد أي تغييرات غير مصرح بها والتعامل معها بحزم، وشدد على توجيهاته للمحافظين بضرورة الاستعداد التام في القطاع الصحي لأي طارئ، وضمان جاهزية الحدائق العامة لاستقبال الزوار، والتأكيد على الالتزام بالتعريفة المحددة في مواقف الميكروباص.

وأفاد بأن غرف العمليات والأزمات على أهبة الاستعداد لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى توفر خطوط ساخنة ومبادرة "صوتك مسموع" للتواصل الفوري مع المواطنين.