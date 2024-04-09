الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، بما في ذلك الهدف السابع عشر المُتعلق بتوفير الطاقة النظيفة للجميع، وذلك من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة.

وفي هذا الإطار، وبرعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة صقر للاستثمار اس دي سي، وشركة النظم الذكية سمارت سيستمز، وشركة DELL technologies؛ أعلن معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري.

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وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم أن الهاكثون، يُمثل منصة مثالية؛ لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمشاركين من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المختلفة والمهتمين في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، بما في ذلك رواد الأعمال والباحثين والمستثمرين وصانعي القرار، وتشجيع الابتكار وتطوير الحلول التقنية المُستدامة والفعّالة في هذا المجال الهام للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

كما أن برنامج الهاكثون يتيح فرصًا للمشاركين لتطبيق أفكارهم وتطويرها في بيئة تحفز على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال العمل الجماعي والتفاعل مع المختصين في المجال وأيضًا فرصة لبناء شبكات تواصل، وتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاعل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة.

وسيتم خلال الهاكثون تنظيم فعاليات عديدة تشمل، جلسات عمل، وورش تفاعلية، وعروض تقديمية، تهدف إلى استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في العديد من مجالات منها: توليد الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وإدارتها بشكل فعّال وأيضًا تطبيقات التحكم الذكي والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وكذلك الحلول الابتكارية في مجالات استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وطاقة الهيدروجين الأخضر.

وسوف يتم تقديم جوائز قيمة لأعلى ثلاث منتجات من رعاة الهاكثون، وهى 50 ألف للفريق الأول، و30 ألف للفريق الثاني، و20 ألف للفريق الثالث، كما يمكن اختيار بعض المشروعات لتقديم الدعم الفني والمالي لها من المعهد لتطوير المخرج منها ليصبح منتج قابل للتسويق،  علمًا بأن آخر موعد لتسجيل الاشتراك في الهاكاثون هو ١٥أبريل الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/CZzGtuXFMqCkb9hw5

التنمية الـم ستدامة البحث العلمي مدينة العلوم والتكنولوجيا معهد بحوث الالكترونيات المراكز البحثية

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