الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم.

 تفاصيل المشاجرة

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنه بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين، أحدهما توفي متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة، والآخر عاطل؛ بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن "توك توك" خاص بنجل المتوفي أمام العقار محل سكنهم، وتعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة، والتي أودت بحياة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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