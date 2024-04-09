الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 14

جودر
جودر

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد اعادة مسلسل جودر لـ  ياسر جلال الحلقة 14، حيث شهدت الحلقة أمس عدد من الأحداث الشيقة واستكمالًا لحكاية جودر في المغرب مع الشيخ عبد الأحد.

مسلسل جودر مواعيد اعادة الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل جودر لـ  ياسر جلال الحلقة 14 محور اهتمام الكثرين من عشاق مسلسل ألف ليلة وليلة حيث يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 14

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جودر، بحكاية جودر مع الشيخ عبد الأحد حيث تساءل جودر

عن طائر البومة التي تراقبهم منذ أن التحق بهم، ولكن الشيخ يقنعه أن ذلك جن متلبس في صورة طائر أتى يتجسس عليهم.

ولكن جودر لا يقتنع بذلك، فيحوله له الشيخ إلى صورة إنسان، فيطلب الجن من الشيخ العفو وأن يفك وثاقه، وقال الجن لجودر إنه يعرفه منذ ولادته، وأنه أتى لمراقبته بأمر إنسان سلطه عليه.

بدأ ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر باستعداد الصيام الروحاني وتقوية روحانيته ليستعد لفك رصد الكهف الذى به الأربع كنوز.

مسلسل جودر لـ"ياسر جلال".. تفاصيل الحلقة 14

مسلسل جودر الحلقة 14.. فرحة عارمة بسبب حمل شروق

عبدالعزيز مخيون لـ"القاهرة الإخبارية": المخرج إسلام خيرى أهم عنصر فى مسلسل جودر

مسلسل جودر الحلقة 14.. شروق تطلب من العمال سرعة تشطيب الدكان

وخلال الأحداث تحاول تار عماد التي تجسد دور جوهرة لفت نظر جودر وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج وأعتاد على أنه يأكل من يد زوجته، ثم تقوم بفعل الأعمال الروحانية لجذبه.

وقفت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية شروق زوجة جودر، في الدكان مع العمال وتطلب منهم سرعة الانتهاء من اعمال التشطيب بعد حرقه وتحدثت مع الخادمة فله أنه تريد أن يأتي جودر من المغرب ويجد الدكان جديد.

وخلال احداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جودر، شعرت جيهان الشماشرجي التي تجسد شخصية شروق زوجة جودر ودخلت لها والدتها وفاطمة والدة جودر، وتأكدوا أنها حامل حملها لتعم عليهم الانبساط والفرح.

مسلسل جودر لـ"ياسر جلال".. تفاصيل الحلقة 14

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الأخيرة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

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مسلسل جودر لـ"ياسر جلال".. تفاصيل الحلقة 14

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