مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2024، عددا من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 والقنوات الناقلة، كالآتي:
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
إستوديانتس لابلاتا X ذا سترونجيست – الساعة 12 صباحا
جريميو X هواتشيباتو – الساعة 12 صباحا
فلومينينسي X كولو كولو – الساعة 2 صباحا
ليبرتاد X ديبورتيفو تاشيرا – الساعة 2 صباحا
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
آرسنال X بايرن ميونخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد X مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X بيراميدز – الساعة 10 مساء على قناة on time sport