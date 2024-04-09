يشهد اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2024، عددا من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي فى دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 والقنوات الناقلة، كالآتي:

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

إستوديانتس لابلاتا X ذا سترونجيست – الساعة 12 صباحا

جريميو X هواتشيباتو – الساعة 12 صباحا

فلومينينسي X كولو كولو – الساعة 2 صباحا

ليبرتاد X ديبورتيفو تاشيرا – الساعة 2 صباحا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



آرسنال X بايرن ميونخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X بيراميدز – الساعة 10 مساء على قناة on time sport