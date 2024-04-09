الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات كعك العيد

كعك العيد
كعك العيد

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت، وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

طرح منتجات كعك العيد

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ150 جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات، وغريبة سادة بـ 160 جنيهًا للكيلو.

كما تم طرح علبة غريبة لوز بـ200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا، وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا، وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيهًا، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيهًا، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

أسعار كعك العيد التموين المجمعات الاستهلاكية بسكوت غريبة

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