الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: اهتمامنا ينصب على مضاعفة جهود الجيش لإحباط خطط روسيا ضد خاركيف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن اهتمام جيش بلاده الآن ينصب على "مضاعفة الجهود لإحباط خطط روسيا ضد مدينة خاركيف".

وأوضح زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو، أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية، أن العمل جارٍ في الوقت الراهن بين كييف وشركائها لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع الجوي.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة تركيز بلاده على "إنتاج الطائرات بدون طيار، وإمدادات الطائرات بدون طيار، والخدمات اللوجستية العادلة وفي الوقت المناسب"، واصفًا ذلك بأنه "أمر أساسي".

وأضاف زيلينسكي أنه "يجب أن يكون جيشنا متقدمًا تقنيًا قدر الإمكان"، لافتًا إلى أنه تمت نوقشت الاستعدادات العسكرية اليوم بينه وبين قادة جيشه، مبينًا أن "العمل جارٍ على حزم دفاعية جديدة وخطوات جديدة لممارسة الضغط على روسيا".

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