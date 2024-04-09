الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إعلام غزة: مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح

غزة
غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من نصف عام.

وذكر المكتب، في تحديث نشره اليوم الثلاثاء: "توجد مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب كبد وبائي".

وأجبرت إسرائيل -خلال الحرب- معظم الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الجنوبية.

وأشار المكتب إلى "وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم".

وأوضح المكتب أن إسرائيل ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع، منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد المكتب أن الحرب خلفت 140 شهيدًا من الصحفيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيدًا من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود، موضحًا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وفيما يتعلق بضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن "30 طفلًا استشهدوا بسبب المجاعة"، وأوضح المكتب أن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

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