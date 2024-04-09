عاجل.. مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

أحال مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وقالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول"، إن مجلس الأمن سيحيل رسميا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وأشارت فرايزر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011، وستنتهي من ذلك في ابريل الجاري.

ووفق النظام الداخلي لمجلس الأمن، "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب" إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد.

ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطا الطلب إلى اللجنة، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، قبيل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.