الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أحال مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وقالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول"، إن مجلس الأمن سيحيل رسميا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وأشارت فرايزر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011، وستنتهي من ذلك في ابريل الجاري.

ووفق النظام الداخلي لمجلس الأمن، "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب" إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد.

ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطا الطلب إلى اللجنة، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، قبيل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

كولر: وجود لاعبين يفكران فى مصلحتيهما عن مصلحة الفريق مشكلة كبيرة

أكشنار تتخلى عن رئاسة حزبها المعارض فى تركيا بعد النتائج الهزيلة بالانتخابات

عاجل.. مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح