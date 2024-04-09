الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أكشنار تتخلى عن رئاسة حزبها المعارض فى تركيا بعد النتائج الهزيلة بالانتخابات

ميرال أكشنار
ميرال أكشنار

أعلنت زعيمة الحزب "الجيد" المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، الإثنين، عدم ترشحها لمنصب رئاسة الحزب خلال المؤتمر الطارئ المقرر عقده في 27 أبريل الحالي.

وعزا محللون هذا الإعلان إلى النتائج الهزيلة التي حققها الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وأعلنت زعيمة الحزب أكشنار عن قرارها عبر بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس، إذ أكدت مسؤوليتها وتفانيها في خدمة البلاد على مدار ثلاثين عامًا من العمل السياسي.

وأوضحت بأنها تعلمت، خلال هذه التجربة، أن "الاستقامة وتحمل المسؤولية يجب أن يكونا في صميم كل قرار أو موقف أتخذه".

وأشارت إلى قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات المحلية بشكل مستقل، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تقديم بديل جديد للساحة السياسية التركية.

وفي تعليقها على النتائج، شددت: "كنت أدرك التحديات وكنت دائمًا مستعدة لدفع الثمن من أجل خدمة شعبي ووطني. لذلك، أعلن بصدر رحب عدم ترشحي لرئاسة الحزب في المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، وأتمنى النجاح لكل الزملاء الذين سيخوضون هذه التجربة".

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، عمل موظفون في الحزب على تفريغ غرفة زعيمة الحزب، ميرال أكشنار، في مقر الحزب، ونقلها عبر السيارة إلى منزلها.

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أكشنار تتخلى عن رئاسة حزبها المعارض فى تركيا بعد النتائج الهزيلة بالانتخابات

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