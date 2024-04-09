حل الظلام.. مشاهد مذهلة للكسوف الكلى النادر للشمس.. فيديو

سجلت عدسات الكاميرات مشاهد مذهلة لكسوف كلي نادر أغرق مناطق واسعة بالظلام في وضح النهار.

وتجمّع ملايين الأشخاص، أمس الاثنين، لمشاهدة كسوف كلي نادر في سماء أمريكا الشمالية، من المكسيك إلى كندا مرورا بالولايات المتحدة.

ومن مدينة إلى أخرى، تتالت صيحات الاندهاش بين الحشود الذين تجمهروا في مناطق أمريكية مختلفة، وفق ما بيّنه نقل حيّ بالفيديو لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بُثّ من مواقع متعددة على طول مسار الكسوف.

وبدأ الحدث عند الساعة 18،07 ت غ على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، وزار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مدينة مازاتلان الساحلية، حيث تحدّث عن "يوم لا يُنسى".



وقالت بولينا نافا، وهي من سكان مازاتلان حيث تدفق السياح لمشاهدة الحدث، لوكالة "فرانس برس"، "كان الأمر مذهلا، لم أرَ شيئا مثله من قبل".

وأضافت نافا، البالغة من العمر 36 عامًا، "نظرتُ إلى رد فعل الناس من حولي وكان مذهلًا!"، متحدثة عن تصفيق البعض وتبادل البعض الآخر العناق.



ثم تنقّل الحدث عابرًا أولى الولايات الأمريكية الـ15 في المسار، من تكساس إلى ماين، قبل أن يتجه نحو شرق كندا، حيث ينهي مساره.

وتبلغ المدة الإجمالية التي يعبر خلالها ظلّ القمر فوق البلدان الثلاثة في أمريكا الشمالية خلال هذه الظاهرة ساعة ونصف الساعة تقريبًا.