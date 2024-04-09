صاعقة تقتل شخصين فى الهند

ذكر مسؤولون هنود أن مزارعين اثنين لقيا حتفهما، بصاعقة ضربت ولاية البنغال الغربية، أمس الإثنين.

وأضاف المسؤولون أن رجلًا (26 عامًا) لقي حتفه في تاراكيسوار في منطقة هوجلي جراء الصاعقة، كما توفي أيضًا آخر (38 عامًا) أثناء عمله في الحقل.

وقال المسؤولون، في تصريحات لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية، الأحد، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن رجلًا (26 عامًا) لقي حتفه بصاعقة، في "تاراكيسوار" بمنطقة هوجلي، ووقع الحادث عندما كان الرجل يعمل في الحقل، وسط هطول الأمطار.

وأشار المسؤولون إلى أنه في منطقة "نورث 24 بارغاناس" توفي أيضًا رجل (38 عامًا)، أثناء عمله في أحد الحقول، ووقع الحادث في منطقة جايجاتا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت تشكل عواصف رعدية في البلاد، وهبوب عواصف رعدية مصحوبة ببرق ورياح شديدة في المنطقة، وفي شمالي البنغال الغربية، حتى الأربعاء المقبل؛ بسبب الدوران الإعصاري فوق شمالي بنجلادش وموجة الرطوبة المرتفعة من خليج البنغال.