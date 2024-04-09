الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مباحثات كورية جنوبية مع الاتحاد الأوروبى بشأن التعاون العسكرى بين بيونج يانج وموسكو

كوريا الجنوبية والاتحاد
كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي

اتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي على ضرورة التعاون الثنائي لمنع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب- إن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "كيم هونج-جيون" مع الأمين العام لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي "ستيفانو سانينو"، شملت العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والحرب في أوكرانيا وغيرها.

وأعرب الجانبان عن قلقهما من أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يهددان بدرجة كبيرة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في أوروبا والعالم، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ومنع التعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو.

كما اتفق الجانبان على المشاركة بقوة في تضامن المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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