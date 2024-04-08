أحمد العوضى: عرب السويركى «ابن بلد» ولا أتدخل فى «مسابقات السوشيال ميديا»

قال الفنان أحمد العوضى إنه نشأ فى أسرة بسيطة تعيش بمنطقة شعبية، ما أسهم فى تشكيل شخصيته الفنية، لافتًا إلى أن علاقاته الوثيقة بأصدقائه أغنت تجربته الإنسانية، وأثرت إيجابًا على مسيرته الفنية.

وأضاف «العوضى»، خلال استضافته فى برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة قناة الحياة- أنه لم يشعر يومًا بالنقص بسبب نشأته فى أسرة فقيرة، مؤكدًا أن «الطموح» هو الاسم الذى اختاره لمسيرة حياته ومشواره الفنى الذى بدأ من المسرح.

وشدد على أهمية الصدق فى التمثيل، موضحًا أن الجمهور لا يمكن أن يُخدع، قائلًا: «المصريون أصحاب طباع الجدعنة والكرم، وهم إخوتى الذين أنتمى إليهم، ولا يمكن لأحد أن يعيش فى كذب دائم، وإذا لم أكن صادقًا، فلن يصدقنى الناس».

وتطرق «العوضى» أيضًا إلى مسيرته الفنية المتنوعة، حيث جسد شخصيات مختلفة مثل الإرهابى فى «الاختيار» والبلطجى فى «الخديوى»، مؤكدًا أن شخصية «عرب السويركى» فى مسلسل «حق عرب» تحمل طابع ابن البلد.

وأكد «العوضى» أنه لا يستطيع أن يقدّم شخصية لا تتوافق مع معتقداته الشخصية، لذا يسعى لتقديم أعمال تعكس واقع الأغلبية وتلامس قضاياهم، معربًا عن استعداده لتجسيد أدوار متنوعة تخدم الرسالة الفنية، وتحترم ذكاء الجمهور. وعبَّر «العوضى» عن حبه وتقديره الشعب المصرى، حيث تعد «الجدعنة» والطيبة والكرم السمات الأساسية له، مشددًا على أن الصدق هو الرابط الأساسى بينه وبين جمهوره، قائلًا: «أتحدث من قلبى، والله هو الفيصل بينى وبين الناس، فهو يعلم ما فى القلوب».

وتطرق للحديث عن واقعة «عامل كشرى التحرير»، قائلًا: «لم أكن أقصد الإساءة له وفضلت الرد على الموقف بشكل علنى، كنت عايز أرجع له حقه قدام الناس كلها زى ما اتهان على الملأ».

وأضاف «العوضى»، متحدثًا عن نظرته للرومانسية قائلًا: «أنا لست رومانسيًا بطبعى، وأفضل الرومانسية الصريحة والبسيطة بعيدًا عن المبالغة التى تسبب لى الضيق»، مؤكدًا أنه يفضل الحفاظ على قوته وعدم إظهار مشاعر الألم أو الضيق للآخرين، ويتعامل مع نقاط ضعفه بشكل خاص وشخصى.

وشدد على أهمية الصدق والشفافية فى التواصل مع جمهوره، مؤكدًا أنه لا يسمح بأى تدخلات شخصية فى المسابقات التى يقدمها عبر منصات «السوشيال ميديا»، موضحًا أنه يدير هذه المسابقات بنفسه، متعهدًا بعدم السماح بفوز أى شخص يعرفه شخصيًًا، وذلك حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة.

وعبَّر عن تقديره الدعم الذى يتلقاه من متابعيه، مشيرًا إلى أن تفاعلهم الإيجابى يمثل «بركة من الله»، وأنه يفضل التواصل البنّاء والمحترم على السوشيال ميديا، مستنكرًا السلوكيات السلبية التى تخلو من الضوابط الأخلاقية.