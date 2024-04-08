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عالم

نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، إن استهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية بدمشق هو أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات.

واعتبر نصرالله، الاحتلال يعلن حربًا علنية ويزعم استهداف قواتٍ إيرانية بينما هو يستهدف المستشارين الإيرانيين الذي قاموا بخدمات جليلة على مستوى المقاومة في المنطقة، مضيفًا: "الاستهداف ينطلق من فهم الإسرائيلي لدور مستشاري الحرس في منطقتنا على مستوى المقاومة وهو جزء من المعركة الأوضح والأشرف والأكثر مركزية في المنطقة والأمة".

وأكد أن العدو أعلن أن هدف الاستهدافات هو إخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا ولم يتمكن من ذلك رغم الدماء التي سالت من إخراجهم وبقوا لمساندة المقاومة في فلسطين ولبنان ودعم سوريا، قائلًا: "الاستهداف الإسرائيلي للمستشارين جاء بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا والتي كانت "إسرائيل" ضالعة فيها".

وأشار الأمين العام لحزب الله من جانبه، إلى أن إسرائيل تخوض أطول حروبها في منطقتنا وهم يقولون إنه "بعد 6 أشهر على الحرب لم نعد أكثر من نصف المخطوفين ولم ندخل رفح ولا تزال صفارات الإنذار في غلاف غزة ويُعلن عن مقتل ضباط وجنود جدد"، معتبرًا ما اسماه - الحماقة الكبيرة- التي ارتكبها العدو على القنصلية الإيرانية في دمشق عجّلت من اتصال بايدن بنتنياهو.

وأردف: "اتصال بايدن الأخير بنتياهو دليل على أن الأمريكي يستطيع أن يفرض على إسرائيل ما يريد"، مشددًا على أن أمريكا هي من تحكم "إسرائيل" وقصة اللوبي الصهيوني هي كلام فارغ.

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