الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قطاع الخدمات الزراعية: 40 ألف فدان زيادة لزراعة البصل ومصر الثالث عالميًا بالإنتاج

البصل
البصل

 قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البصل لهذا العام 2024 سوف يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنتاج، مشيرا إلى أن يرجع ذلك إلى أن هناك زيادة في الرقعة الزراعية تصل إلى 40 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.

 مصر تحتل المركز الثالث عالميًا فى إنتاج البصل

 ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مصر تعد من أكبر دول العالم في إنتاج البصل، والتي تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج البصل.

 قرار فتح تصدير البصل مرة أخرى صائب وسيكون له نتائج فى توازن السوق

وأشار "عباس" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن قرار فتح تصدير البصل مرة أخرى هو قرار صائب، وسوف يكون له نتائج في توازن السوق بين حلقات الإنتاج وبين الموردين بالإضافة إلى أن القرار إيجابي بالنسبة للفلاح مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة لي البصل، ولا يوجد لدينا أزمة في الإنتاج، حيث أن لدينا اكتفاء ذاتي وفائض بشكل كبير للتصدير.

وأضاف أن البصل المصري يعتبر من أكثر أنواع البصل المرغوب أو مطلوب في دول العالم حيث انه يتميز أنه ذات الجودة العالية التي لا توجد في عدد كثير من الدول، وأضاف عباس أن الثوم هذا العام لم يشهد زيادة في المساحات المنزوعة حيث أن نفس المساحة التي تم زراعتها العام الماضي ولكن هذه المساحة تكفي السوق المحلي يكون لدينا فائض كبير للتصدير.

ضرورة تبنى استراتيجيات زراعية متقدمة بما فى ذلك تغيير نمط التسميد 

وطالب رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تبني استراتيجيات زراعية متقدمة، بما في ذلك تغيير نمط التسميد والاهتمام بالعناصر الدقيقة في التربة، مثل الفوسفات والبوتاسيوم والعناصر الدقيقة الأخرى، مشيرًا إلى إمكانية استثمار الأسمدة وصناعتها في مصر، مع توجيه الاهتمام إلى الأسمدة المركبة والأحادية وتصنيع العناصر الدقيقة، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد بها أزمة أسمدة أزوتية بل لدينا فائض كبير في الأسمدة  والذي يتم تصديره.

عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول البصل زيادة في الرقعة الزراعية قرار صائب

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