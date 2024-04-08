خالد الطوخى ينعى أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق: قامة قانونية رفيعة المستوى

نعى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والفقيه القانونى الكبير، الذي توفي أمس السبت، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وقال خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى نعيه:"أنعي بمزيد من الحزن والأسى، فقيد مصر الغالي رجل الدولة الوطني الدكتور احمد فتحي سرور، الذي عرفته أبا وإنسانًا طيبًا وصديقًا عزيزًا ومسئولًا همامًا، تميز بالخلق الحسن والرحمة والرفق، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه".

خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وأضاف الطوخى: "سيظل الدكتور سرور الأستاذ والإنسان والقيمة، فقد كان عالما واسع العلم والمعرفة متعدد المواهب، وكان رحمه الله أستاذا قديرا ومفكرا مرموقا، وصاحب فضل على جميع تلاميذه فى الوطن العربى، كما يعد من أبرز السياسيين المخضرمين فى الوطن العربى".



وأكد خالد الطوخى أن الدكتور فتحى سرور، كان رمزا من رموز القانون، وقامة قانونية رفيعة المستوى وموسوعة دستورية، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى.

الدكتور أحمد فتحي سرور

وأشار خالد الطوخى إلى أن رحيل الدكتور فتحى سرور، سيولد فراغا كبيرا فى الساحة القانونية، مشيرا الى عطاءاته المتعددة وحياته التى حفلت بالعلم والعطاء، فقد نهل من علمه الاف الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.

يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس الشعب، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء، ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية، ورئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي.