الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ملفات حساسة وخطيرة.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الروسى إلى الصين

زيارة وزير الخارجية
زيارة وزير الخارجية الروسى إلى الصين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 8 إلى 9 أبريل، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فإن لافروف سيناقش مع نظير الصيني مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي والتفاعل على الساحة الدولية، بما في ذلك العمل في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات المتعددة الأطراف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه من المتوقع أيضًا أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الساخنة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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