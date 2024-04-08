عداء بريطانى يقطع قارة أفريقيا بأكملها فى رحلة استمرت 352 يوما

تمكن العداء البريطاني روس كوك عداء الماراثون للمسافات الطويلة من إكمال مسيرته عبر قطع مسافة قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى تونس الأحد عقب السفر عبر 16 دولة فى رحلة استمرت 352 يوما تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي، بحسب سكاى نيوز.



وبدأ كوك مغامرته فى أبريل الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهى قرية لاجولهاس فى جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.

وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت".

ومر العداء كوك 27 عاما عبر ناميبيا وأنجولا والكونجو الديمقراطية والكونجو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوجو وغانا وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر، قبل أن يصل إلى رأس أنجلة بتونس مساء الأحد.

وجمع رياضي سباقات التحمل، الذى يطلق على نفسه اسم "أصعب رجل"، أكثر من نصف مليون جنيه إسترلينى للأعمال الخيرية طوال الرحلة.

وقال سيمون كليما من منصة جيفستار الخيرية لرويترز "الهدف الرئيسي هو تحدى نفسك والقيام بشيء مذهل وهو ما تدور حوله سلسلة أصعب رجل غريب.

"فى نفس الوقت، نجمع الكثير من الأموال لبعض القضايا المهمة حقا، وهذا يحدث على منصة جيفستار لذلك نحن محظوظون جدا بحدوث ذلك.

"حتى الآن تم جمع ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترلينى (758160دولارا) لصالح جمعيتين خيريتين، وهما ساندبلاست ومؤسسة العدو الخيرية.

ونأمل أن نصل إلى مليون إسترليني. ان يجمع روس مليون جنيه إسترلينى خلال حملة جمع التبرعات الخاصة به. هذا هو الهدف".

ورافق كوك مجموعة من أنصاره فى المرحلة الأخيرة من رحلته وقد سافر الكثير منهم خصيصا ليكونوا هناك، ووصل كوك، الذى كان يرتدى قميص منتخب إنجلترا لكرة القدم، إلى خط النهاية وسط هتافات "ها هو..أصعب رجل".

وقال للصحفيين "أنا متعب للغاية" قبل أن يستمتع بشرب عصير الفراولة.