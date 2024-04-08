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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رفع حالة الطوارئ فى اليونان بعد اندلاع حرائق الغابات

حرائق غابات
حرائق غابات

أعلنت السلطات فى اليونان حالة الطوارئ للمستوى الرابع عالى المخاطر؛ بسبب اندلاع حرائق الغابات فى بعض مناطق البلاد.

وذكرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية اليونانية -فى بيان صحفى حسبما ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية- أن 71 حريقًا فى المناطق الزراعية وغابات فى جميع أنحاء البلاد اندلعت خلال 12 ساعة.

يذكر أن حرائق الغابات فى اليونان تعد أمرًا منتشرًا هناك، حيث دمر حريق غابات فى شمال شرق اليونان والذي استمر لمدة 11 يومًا منطقة كبيرة وأودى بحياة 20 شخصًا العام الماضي.

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