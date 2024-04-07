أحمد العوضي يؤكد لـ"ع المسرح" اتباع خطى والده في تربية أبنائه (فيديو)

شدد الفنان أحمد العوضي على أهمية الصرامة والهيبة في تربية الأبناء، مستشهدًا بتجربته الشخصية وتربيته على يد والده.

أعرب العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، عن تحفظه تجاه الأساليب التربوية الحديثة، مؤكدًا أنه سيتبع خطى والده في تربية أبنائه.

أوضح العوضي أن النقاش مع الأبناء يجب أن يكون ضمن حدود الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الأب يجب أن يحتفظ بمكانته وهيبته، وأن الصداقة بين الأب وابنه يجب أن تكون في إطار الاحترام، وأضاف أن الحزم ضروري في الحياة لحماية الأبناء من المخاطر المحتملة.

تحدث العوضي بإعجاب عن تضحيات والده ودوره كأب وأم في آن واحد، وأكد على الاختلاف بين تربية البنات والأولاد، مشيرًا إلى أن البنات يجب أن يشعرن بالثقة والحب في بيت الأب، وأن يكون الأب مثالًا يُحتذى به، وأشار إلى أنه سيكون صارمًا مع ابنه ليضمن أن ينشأ رجلًا قويًا ومستقلًا.