أحمد العوضى: مسيرتى الفنية بدأت من المسرح و"طموح" هو عنوان حياتى (فيديو)

شارك الفنان أحمد العوضي، تجاربه الإنسانية التي مهدت طريقه نحو النجومية، مستذكرًا بداياته الفنية في مسرح الجامعة، ومعبرًا عن شوقه للعودة إلى خشبة المسرح التي يعتبرها موطن الهيبة والعراقة.

تحدث العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، عن رحلته الشخصية التي بدأت منذ الطفولة، مؤكدًا أن نشأته في أسرة بسيطة وعلاقاته الوثيقة بأصدقائه وأسرته قد أغنت تجربته الإنسانية وأثرت بشكل إيجابي على مسيرته الفنية.

وشدد على أنه لم يشعر يومًا بالنقص أو الرفض؛ بسبب كونه من منطقة شعبية، بل على العكس، يفتخر بجذوره والقيم التي تربى عليها، والتي ساهمت في تشكيل شخصيته كفنان وكإنسان.

واختتم العوضي حديثه بالتأكيد على أن "طموح" هو الاسم الذي يختاره لحياته كمسرحية، تعكس رحلته الفنية والإنسانية.