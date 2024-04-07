هل تعدد الزوجات مباح بشكل مطلق؟.. أبوعاصى يوضح لـ"أبواب القرآن" (فيديو)

شدد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على ضرورة التمييز بين الأحكام الشرعية والحالات الاجتماعية المختلفة، موضحًا أن النصوص القرآنية التي تتناول أموال اليتامى وتعدد الزوجات يجب أن تُفهم في سياقها الاجتماعي، ومشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بحكم عام يُطبق في كل الأحوال، بل بتقدير الظروف الخاصة لكل حالة.

وأكد أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، على أن القرآن يعالج القضايا الاجتماعية بحساسية، معتبرًا أن الزواج من أرملة أو يتيمة يمكن أن يكون حلًا لمشكلة اجتماعية معينة وليس قاعدة عامة يجب اتباعها.

وفي معرض حديثه عن تعدد الزوجات، شرح أبوعاصي أن الأمر يجب أن يُقاس على الحالة الاجتماعية الراهنة، مثل الزواج من امرأة أخرى في حال كانت الزوجة الأولى عاجزة عن تلبية الاحتياجات الزوجية بسبب المرض.

وأضاف أن الشيخ المدني يرى أن النصوص القرآنية يجب أن تُفسر بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية المتغيرة، وأن الخطاب القرآني موجه للفرد والمجتمع على حد سواء، وأشار إلى أنه في حالات معينة، مثل الدول التي تعاني من نقص في الرجال بسبب الحروب، يمكن للدولة أن تضع قوانين تتناسب مع هذه الظروف لمعالجة القضايا الاجتماعية.

وفي ختام حديثه، أكد أبوعاصي أن تعدد الزوجات ليس مباحًا بشكل مطلق، بل يجب أن يُنظر إليه كحل لظرف اجتماعي محدد، وليس كقاعدة عامة تُطبق في كل الأحوال.