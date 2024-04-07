الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المنشد جودة هيكل يشدو "سروري برؤية المخلصين أحبتي" في "مملكة الدراويش"

المنشد جودة هيكل
المنشد جودة هيكل

قدم المنشد جودة هيكل وفرقته أنشودة "سروري برؤية المخلصين أحبتي" في ختام حلقة برنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قنوات المتحدة.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

المتحدة جودة هيكل قصواء الخلالي

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