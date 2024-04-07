هل التبرك والدعاء بالضريح حلال؟.. أحمد نعينع يُجيب

كشف الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، عن حكم زيارة الأضرحة، ومدى صحة الدعاء والتبرك بالضريح.

وأضاف الشيخ نعينع، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الدعاء والتبرك في الأماكن التي بها أضرحة لا تخالف الشرع لأنها لله وليس للشخص صاحب المقام، ومن الجيد أن يتم الدعاء لله في مكان كان يوجد به أناس صالحون ولا ضرر من ذلك.

وأضاف الشيخ نعينع، أن الصلاة المستمرة على النبي تفك كل كرب، مستشهدًا بقول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، لذلك فالصلاة على النبي تفك الكروب وتقضي الحاجات وهو أمر لمسته في حياتي، وهى بركات لا تنكر.