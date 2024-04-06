السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

جنازه الدكتور فتحى
جنازه الدكتور فتحى سرور

جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور
جنازه الدكتور فتحى سرور

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