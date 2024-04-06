اليوم.. محاكمة عصابة تصنيع عقارى التامول والكبتاجون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعيِّ الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة خاصة التامول، والكبتاجون والترويج لها؛ متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 50 ألف قرص لعقار تامول وكمية من مسحوق بودرة الأمفيتامين المخدرة المادة الفعالة لتصنيع أقراص الكبتاجون المخدر وزنت 5 كيلو جرامات- كمية من المواد الخام التي تستخدم في عملية التصنيع وزنت 2 كيلو جرام و4 لترات لسوائل أسيتون مذاب به بودر الحشيش، كيتامين وكمية الكيماويات والكحولات والمذيبات العضوية التي تستخدم في تصنيع أقراص التامول، للكبتاجون وأدوات ومعدات التصنيع وسيارة و3 هواتف محمول ومبلغ مالي.