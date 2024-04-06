إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى كفر عين شمال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عددًا من المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، السبت، في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.