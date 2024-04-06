السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى كفر عين شمال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر عين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عددًا من المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، السبت، في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

الضفة الغربية رام الله غرب رام الله كفر عين شمال غرب رام الله الاحتلال إصابة شاب برصاص الاحتلال رصاص الاحتلال

مواد متعلقة

حزب الله يوجه ضربة جديدة للاحتلال الإسرائيلى فى "راميا"

الليلة.. عرض "الطاحونة الحمراء" للمخرج حسام التوني على قصر ثقافة روض الفرج

"الشعب الديمقراطى": مكاسب عديدة من سياسة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية

الشعب الديمقراطى: خطاب الرئيس السيسى عقب حلف اليمين كان شاملًا جامعًا مانعًا

أهالى المنوفية والقاهرة والبحيرة يشكرون الرئيس السيسى على جهوده فى بناء الدولة

بوساطة مصرية.. مقترح معدل لإنهاء الحرب فى غزة بانتظار رد حماس

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن الرئيس السيسي عقب تأديته اليمين الدستوري

"إكسترا نيوز" تستعرض الدور المصرى الفاعل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

كواليس مسرحية ريا وسكينة.. خفايا وخلافات لم تُكشف من قبل

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا