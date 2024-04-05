الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: المساعدات اليومية التي تدخل غزة عن طريق رفح معظمها مصرية

غزة
غزة

قال المحلل السياسي أشرف أبو الهول، إن المساعدات اليومية التي تدخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح معظمها مساعدات مصرية.

وأكد “أبو الهول” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”،  أن خلية الأزمة تعمل في مصر وتتابع كل ما يحدث ومصر تأخذ التهديدات الإسرائيلية لغزة على محمل الجد.

وأضاف أن الفلسطينيين في حاجة ماسة الآن للاتفاق على المصالحة، لأن الأمور أصبحت أكثر سوءًا بالنسبة لهم، وأيضًا على الساحة الدولية، حيث أن العالم مشغول حاليًا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن الفصائل الفلسطينية الآن تقاربت مواقفها، ففي عام 2007 كان هناك اختلاف كبير بين السلطة الفلسطينية وحماس، والآن حماس تحركت لحركة براماجتية بشكل كبير، غيرت من برنامجها وميثاقها، وأصبحت توافق على منح هدنة مع إسرائيل، وهناك رفض حتى للعمل العسكري في أي وقت، وهذا منعًا لخسارة أرواح المزيد من  الفلسطينيين.

رفح غزة قطاع غزة

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